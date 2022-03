Zbiórka darów dla Ukrainy w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy Anna Ickiewicz

SM Legnica

Odzew na zbiórkę darów dla Ukraińców w Legnicy jest ogromny. Powstaje wiele takich miejsc w całym mieście. Jednak jeśli nie macie pewności czy przekazane przez was dary trafią do potrzebujących jest jedno pewne miejsce, które zorganizowane jest przez Urząd Miasta, a znajduje się ono w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3. Tam oddane rzeczy na pewno trafią do adresata.