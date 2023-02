"Ukraina 365" ! Wzruszająca wystawa w Parku Leśnym w Lubinie, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Ekspozycja poświęcona jest wojnie w Ukrainie i jest podzielona na część zewnętrzną oraz wewnętrzną przenoszącą zwiedzających m.in. do zniszczonego mieszkania po bombardowaniu osiedla mieszkalnego. Utworzenie tej wystawy jest symbolicznym gestem, które walczy o swoją Niepodległość. Doceniając fakt, iż walczy również w naszym imieniu. Ta wystawa to również akt solidarności z Ukrainą i szacunek, kierowany w stronę ofiar wojny i ich rodzin. Wystawę otworzył prezydent Lubina Robert Raczyński oraz prezes KGHM Tomasz Zdzikot. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w lubińskim Parku Leśnym do listopada 2023 r. Zwiedzać ją mogą tylko osoby pełnoletnie.