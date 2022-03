Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja LSSE - wspólne działania, jeden cel – pomoc Ukrainie

Działania CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to aktywności, które na co dzień realizowane są przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Spółka od lat sama wspiera potrzebujących oraz pomaga finansowo licznym fundacjom, stowarzyszeniom i organizacjom. Wsparcie w różnej formie realizowane jest również w ramach Klastrów. To nie są tylko hasła, to fakty. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, taka pomoc jest kluczowa, a nie byłaby ona możliwa bez życzliwości mnóstwa ludzi o dobrych sercach, zaprzyjaźnionych fundacji czy pracowników Strefy – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dodaje – Uchodźcy mierzą się z ogromną tragedią i trudną sytuacją życiową, nierzadko są to osoby, które zostawiły w Ukrainie cały swój dobytek. W Polsce szukają one bezpieczeństwa, dlatego Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja LSSE przygotowały schronienie dla 100 osób, ale na tym zdecydowanie nie kończymy naszych działań pomocowych.