Auchan, Leroy Merlin i Decathlon w Legnicy świecą pustkami. Legniczanie bojkotują sieć, która nie wycofała się z rosyjskiego rynku

W sklepach i na parkingach zagadnęliśmy klientów czy zdają sobie sprawę, że robią zakupy w sieci, która wspiera Rosję i Władimira Putina. Część ludzi nie zdawała sobie z tego sprawy. Jedno z małżeństw po uzyskaniu tej informacji od nas stwierdziło, że zrobią zakupy w innym pobliskim sklepie budowlanym.

Największym zaskoczeniem była spora liczba Ukraińców w Auchan i odpowiedź dwóch młodych mężczyzn z tego kraju. Na pytanie czy wiedzą, że Decathlon nie wycofał się z Rosji po napaści na ich kraj, jeden z nich odpowiedział

A co mnie to obchodzi? Ja jestem tutaj i chcę robić tu zakupy. Wojna to nie moja sprawa, dlatego jestem w Polsce.