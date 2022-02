Wojna na Ukrainie. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski solidarny z Ukraińcami za granicą i w naszym mieście Anna Ickiewicz

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski już po raz drugi odniósł się do sytuacji na Ukrainie. We wtorek (22.02) na portalu społecznościowym kierował słowa wsparcia do przyjaciół z partnerskiego Drohobycza, dziś (24.02) dodał bardzo emocjonalny post dotyczący tego co wydarzyło się nad ranem. Dodatkowo Miasto zapowiedziało, że nie pozostanie obojętne na los naszych sąsiadów.