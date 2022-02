Wojna na Ukrainie. Fundacja ESPA z Legnicy organizuje miejsca pobytu dla uchodźców z terenów objętych ostrzałem

Wiele polskich miast organizuje pomoc dla Ukrainy, która dziś 24.02 nad ranem, została zaatakowana przez rosyjskie naloty. Prezes zarządu Fundacji ESPA zwraca się z prośbą o przyjęcie rodzin zastępczych uciekających z miejsc objętych walką.

Blisko miesiąc temu ukraińskie rodziny zrzeszone w organizacji Fater's House skontaktowały się z prezesem zarządu fundacji ESPA z zapytaniem czy jeśli zajdzie taka potrzeba, będą mogły liczyć na jego pomoc w ewakuacji i zamieszkaniu w Polsce. Dziś ten scenariusz się urealnił. Norbert Palimąka szuka domów, dla 18 rodzin zastępczych z rejonu Kijowa i Donbasu. Podjęliśmy kroki zmierzające do natychmiastowego ściągnięcia tych rodzin do Polski. Obecnie potrzebujemy dla nich lokum, niekoniecznie w jednym miejscu w kraju. Na tą chwilę prosimy o miesięczną deklarację nieodpłatnego schronienia (mieszkanie, dom, internat) z warunkami dla kilkuosobowej rodziny. Z apelem wystąpiliśmy też do licznie współpracujących z nami organizacji. Jestem również po wstępnej rozmowie z wiceprezydentem Legnicy Krzysztofem Duszkiewiczem - mówi Norbert Palimąka. Dziś o 5:02 Norbert otrzymał od przyjaciół taką wiadomość:

Norbert, we're being bombarder with hall and rockets. The house is shaking. Kharkow and Kiev are bombed.

Norbert, zostaliśmy zbombardowani rakietami. Cały dom się trzęsie. Charków i Kijów zostały zbombardowane.

Rosyjska inwazja na Ukrainę