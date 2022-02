Legnica gotowa na przyjęcie uchodźców. Jest deklaracja prezydenta Krzakowskiego

Do dyspozycji Jarosłaa Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego oddaliśmy możliwą bazę noclegową na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Pierwsze zakwaterowane osoby już są w naszym mieście. Przygotowujemy się do zabezpieczenia kolejnych pomieszczeń i łóżek polowych. Miejsca noclegowe dla uchodźców zaoferował także zarząd Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz działające tam firmy, za co bardzo dziękuję - pisze Tadeusz Krzakowski