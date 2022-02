Kibice Razem Miedź Legnica pomagają ofiarom wojny na Ukrainie

Cel zbiórki – wsparcie dla rodzin szukających schronienia w Polsce.

Miejsce zbiórki – ośrodek Kibice Razem Miedź Legnica ul. Wrocławska 93/2

Godziny otwarcia – PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11:00 – 16:00

Kontakt – Bartłomiej Żygadło tel. 731-594-666

Zbieramy:

- żywność długoterminowa, woda, słodycze

- leki przeciwbólowe, bandaże, środki higieny osobistej

- artykuły chemiczne

- koce, śpiwory, namioty

- wszystko to co może przydać się matkom z dziećmi

Dodatkowo udostępniamy listę kolejnych punktów z którymi współpracujemy i do których to możecie dostarczyć ww. rzeczy

1. KIBICE RAZEM MIEDŹ LEGNICA

Ul. Wrocławska 93 m. 2

Kontakt Bartłomiej Żygadło tel. 731-594-666

Poniedziałek – Piątek godz. 11-16

2. SALON KOSMEYCZNY DIAMOND

Ul. Piastowska 23 lok. 3

Kontakt Bożena Sikora

Poniedziałek – Piątek godz. 12-18

3. Old Scholl Boxing Gym Legnica

Ul. Kominka 22

Kontakt - trener Mikołaj

4. D-Home

Ul. Żwirki I Wigury 36a

Kontakt Krzysztof Doroba

Poniedziałek – Piątek godz. 9-16