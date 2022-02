Harcerska Organizacja Perspektywa z Legnicy zbiera dary dla uchodźców z Ukrainy oraz dla tych, którzy tam pozostali

Właśnie miałem dwa przejmujące telefony z Ukrainy z Odessy i Kijowa od moich harcerskich Przyjaciół z wielką prośbą o pomoc i wsparcie dla naszych skautowych sióstr i braci na Ukrainie.

Przygotowują się do wielkiej akcji przyjmowania uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Pilnie potrzebują kocy, poduszek, ubrania ,śpiworów i trwałej suchej żywności do punktów przyjmowania uchodźców na zachodnich terenach Ukrainy. Jest też zapytanie o perspektywiczną możliwość przyjmowania uchodźców - matek z dziećmi u nas w kraju - pisze na portalu społecznościowym przewodniczący Federacji Harcerskiej ZARZEWIE hm. Krzysztof Gandalf Nowacki

Legniccy harcerze włączyli się do akcji. Punkt zbiórki darów dla uchodźców czynny jest we wtorki i piątki od godziny 17:30 w Harcówce Harcerskiej Organizacji Perspektywa, mieszczącej się pod adresem Rynek 24 w Legnicy (śledziówka koło studni). Preferowane rzeczy: trwała żywność z długim terminem ważności, koce i dary pieniężne.

Kontakt do koordynatora Jerzego Janickiego pod nr tel. 784338678