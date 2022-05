Waldemar Krzystek w maju 2013 roku rozpoczął zdjęcia do filmu "Fotograf" w Legnicy Piotr Krzyżanowski

Prapremiera filmu odbyła się w legnickim kinie Helios we wrześniu 2014 roku a w styczniu 2015 roku odbyła się ogólnopolska premiera. Legniczanin reżyser Waldemar Krzystek dziewięć lat temu rozpoczął kręcenie scen w Legnicy do filmu "Fotograf". Film "Fotograf" to trzeci obraz, którego akcję Waldemar Krzystek umieścił w Legnicy.