Red Bull Bike Part w Legnicy. Kręcą sceny do filmu na Skateparku, zobaczcie zdjęcia

Szymon i Dawid Godziek, to pochodzący z Suszca bracia, którzy całe swoje życie podporządkowali rowerowej pasji. Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu, gdy młodszy z dwójki - Dawid, wykonał pierwsze skoki na rowerze MTB. Podobno chwilę to trwało, ale ostatecznie udało mu się również namówić zarażonego motocrossem brata, by spróbował swoich sił na trochę lżejszym sprzęcie...

Według chłopaków, olbrzymi wpływ na ich sportową karierę miał również legendarny dziadek Brunon, który prawdopodobnie, był w Suszcu pierwszym nieoficjalnym kaskaderem i motorowym sztukmistrzem – czytamy na oficjalnym profilu redbull.com.

Premiera filmu odbędzie się na festiwalu Red Bull STROMO, 21 października w Krakowie , następnie film będzie dostępny na kanale redbull.tv oraz tablicy OSiR Legnica.