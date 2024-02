Legnica: Zdjęcia do filmu "Enigma" na finiszu, premiera na wiosnę 2024 roku Piotr Krzyżanowski

Od kilku lat harcerze z legnickiej Harcerskiej Organizacji Perspektywa kręcą zdjęcia do filmu "Enigma". Film opowiada historię odczytania zaszyfrowanego rozkazu i zdobycia egzemplarza tajnej maszyny szyfrującej Enigma. Zdjęcia kręcone były w Legnicy, na zamku Świny, we Wrocławiu, Londynie oraz muzeum kryptologii w Bletchley Park. Swój debiut jako operator miała dzisiaj Roksana Paprota, która na co dzień pracuje po drugiej stronie kamery jako modelka. Ciekawostkę jest, że legniccy harcerze z Harcerskiej Organizacji Perspektywa są jedynymi w kraju posiadającymi maszynę Enigma. Egzemplarz grał między innymi w serialu Bogusława Wołoszańskiego Tajemnica Enigmy z serii Sensacje XX wieku, powiedział nam Jerzy Janicki harcmistrz Harcerskiej Organizacji Perspektywa.