Kręcą sceny do nowego serialu w Legnicy, są utrudnienia w ruchu na Zakaczawiu Piotr Krzyżanowski

Zdjęcia zaplanowano na ul. Dmowskiego (od ul. K. Wielkiego do ul. Łąkowej), Łąkowej w okolicach wiaduktu kolejowego, Kartuskiej (od Czarnieckiego do ul. K. Wielkiego) oraz Daszyńskiego. Ulice są nieprzejezdne. We wtorek 13 września zdjęcia zapanowano w innej części miasta ul. Skarbowa, plac Klasztorny (od skrzyżowania z ul. Wrocławską do ul. Parkowej) przy dawnym kinie „Ognisko”. Utrudnienia potrwają od rana do późnych godzin wieczornych. Zdjęcia kręconych scen na Zakaczawiu opublikujemy jak tylko dostaniemy zgodę od producenta filmu.