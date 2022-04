Legnickie ulice. Przedstawiamy Wam ulicę Kolbego - jedną z najładniejszych ulic w Legnicy. Ależ tu pięknie i spokojnie! [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Jest takie miejsce w Legnicy, gdzie odnajdziemy ciszę, spokój, zabytkowe wille, zieleń i śpiew ptaków. Mowa o o dzielnicy Tarninów. Dziś w ramach cyklu przedstawiamy Wam jedną z ulic na Tarninowie - ulicę Kolbego. Zabudowa ul. Św. Maksymiliana Kolbego powstawała od pierwszego dziesięciolecia XX w. W okresie powojennym ulica znajdowała się w wydzielonej części miasta użytkowanej przez Armię Radziecką. Do dziś zachowały się tu wspaniałe, stylowe wille, a także sporo zieleni, która cieszy oczy spacerowiczów. Co ciekawe na drogowskazach odczytamy błędną formę nazwiska patrona ulicy, ponieważ nieodmienioną (ul. św. Maksymiliana Kolbe). Z kolei tabliczki z nazwą ulicy umieszczone na budynkach ukazują już poprawną formę odmiany nazwy ulicy - św. Maksymiliana Kolbego.