Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę św. Jana, zobaczcie jak wygląda obecnie Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania. Ulica św. Jana zaczyna się od skrzyżowaniu z ulicą Chojnowską a kończy przy ulicy Ojców Zbigniewa i Michała. Przy tej ulicy ceramiczny mural, wejście do Biblioteki Publicznej i do Muzeum Miedzi. Na ulicy św. Jana jest prawdopodobnie najwęższy chodnik w Legnicy, ma 43 centymetrów, spacerów tym chodnikiem nie polecamy.