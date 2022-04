Legnickie ulice. Ulica Wojska Polskiego na dzielnicy Tarninów zachwyca pięknymi willami. Zobacz, jak wygląda obecnie [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Dzisiaj przedstawiamy Wam ulicę Wojska Polskiego. To jedna z ulic najpiękniejszej dzielnicy Legnicy - Tarninowa. Zachwycimy się tu zabytkowymi willami i kamienicami, choć nie brakuje też nowszego budownictwa. Obecnie przy ul. Wojska Polskiego mieści się m.in. Pogotowie Opiekuńcze, Zarząd Dróg Miejskich, gabinety lekarskie, kancelarie, siedziba Stowarzyszenia Persona, Salonik Pielęgnacji Psów Pupilek oraz Pierogeria Wszelacy. Ulica Wojska Polskiego rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Grabskiego, a kończy przy Skwerze Orląt Lwowskich. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda aktualnie.