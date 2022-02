Legnickie ulice. Tak aktualnie wygląda ulica Andrzeja Struga. Wiecie, gdzie się znajduje? [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub chodziliście do szkoły. A może w ogóle nie znacie tej ulicy lub dawno tu nie byliście? Tym razem przedstawiamy Wam ulicę Andrzeja Struga, która mieści się na osiedlu Czarny Dwór. Znajdują się tu m.in. serwisy samochodowe, myjnia, Sala Napoleońska wraz z hotelem oraz opuszczony budynek po funkcjonującym do lat 80. XX wieku Przedsiębiorstwie Wyrobów Metalowych ZAMET. Przy ulicy Struga stoją domy jednorodzinne. Ulica Struga łączy się z innymi mniejszymi ulicami osiedlowymi, a także z ulicą Poznańską. Andrzej Strug to pisarz i publicysta żyjący w latach 1871-1937.