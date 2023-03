Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na międzynarodowych targach MIPIM w Cannes

LSSE z ciekawą ofertą inwestycyjną w Cannes

Nowe tereny inwestycyjne, trzy parki przemysłowe, dogodna komunikacja, a przede wszystkim dobrze wykształcona kadra pracowników – te i więcej atutów prezentuje Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na międzynarodowych targach MIPIM. To jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń sektora nieruchomości i infrastruktury na świecie.

MIPIM to kluczowe wydarzenie rynku nieruchomości, terenów inwestycyjnych, czy też branży hotelarskiej. Zgromadziło 23 000 osób z blisko 80 krajów.

– Polska jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia inwestycji, co potwierdza duży biznes obecny tutaj, w Cannes. Targi MIPIM to doskonała okazja do zaprezentowania oferty również stref ekonomicznych, dlatego cieszy ich mocna reprezentacja. Dolny Śląsk ma nie tylko dobrze przygotowane, ale też świetnie skomunikowane tereny inwestycyjne, dlatego tym bardziej ważna jest obecność na wydarzeniu we Francji również Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówi Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który na MIPIM reprezentuje Rząd RP.