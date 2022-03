W Legnicy przy ulicy Bydgoskiej jest powiatowa składnica darów dla Ukrainy Piotr Krzyżanowski

Zwożone są tu dary z powiatów Jaworskiego, Złotoryjskiego i Legnickiego. Wolontariusze rozładowują tiry , segregują dary i następnie pakują je do innych tirów, Dary jadą tirami bezpośrednio na Ukrainę albo do wojewódzkich składnic. Jak powiedział nam prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, nie jest to punkt przyjmowanie darów od osób indywidualnych i prosi aby takie dary były przekazywane do miejskich punktów w siedzibie Straży Miejskiej czy w Centrum Wolontariatu Miejskiego.