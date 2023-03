150 porcji potrawy Płow dla bezdomnych od restauracji Mały Taszkient z Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Dzisiaj restauracja Mały Taszkient przy ulicy Piekarskiej obchodzi święto uzbeckie "Nawroz" czyli pierwszy dzień wiosny. To czas kiedy Uzbecy dzielą się posiłkiem z najbiedniejszymi. Z tej okazji restauracja przekazała 150 porcji Płow do Schroniska dla Bezdomnych oraz Domu Samotnej Matki przy ulicy Przemysłowej. Jak nam powiedziała Agnieszka Grzegorska z Małego Taszkientu, Płow to najpopularniejsze danie Uzbekistanu, potrawa z ryżu z baraniną i dodatkiem marchewki, rodzynek i cieciorki.