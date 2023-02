Trening z mistrzem. Krzysztof "Diablo" Włodarczyk odwiedził Legnice, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Klub Krav Maga Be Safe działający m.in w Szkole Podstawowej nr1 w Legnicy zaprosił na trening Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. NO PAIN NO FIGHT – SEMINARIUM BOKSERSKIE to pierwsze z 5-ciu szkoleń, na których uczestnicy mają okazje nauczyć się odpowiednich zachowań w sytuacji starcia z potencjalnym agresorem posiadającym wyszkolenie w walce wręcz. Seminarium prowadził także Jan Dobrzyjałowski. Krzysztof Włodarczyk to polski bokser, były mistrz świata organizacji WBC oraz były mistrz świata organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej Kliknij w zdjęcie i zobacz galerie.