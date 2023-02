To koniec legnickiej Spiżarni. Właściciele zdecydowali się zamknąć kultowy klub!

14 lat minęło jak jeden dzień...

...ale musimy już się z Wami pożegnać...

LEGNICO!

Dziękujemy Wam za setki imprez, za setki koncertów, za te wszystkie wspólnie spędzone chwile! Musieliśmy jednak, z ciężkim sercem, podjąć tą smutną decyzję... Klub Spiżarnia znika z imprezowej mapy Legnicy, z koncertowej mapy Polski.

Walczyliśmy do samego końca, jakimś cudem (i dzięki dużemu Waszemu wsparciu) przetrwaliśmy pandemię, lock downy, gorsze i słabsze momenty, ostatnie ciężkie miesiące. Jednak obecna sytuacja gospodarcza, szalejąca inflacja, ciągłe wzrosty cen, które wpływają także na Was (co widzieliśmy przez ostatnie tygodnie po ilości gości w klubie) jest dla nas nie do przejścia. Jedynym logicznym wyjściem z tej sytuacji jest dla nas decyzja o zamknięciu lokalu, miejsca, które było naszym i wielu z Was drugim domem.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam przez te 14 lat! Wszystkim barmankom, barmanom, kucharzom, akustykom, DJ'om, ochroniarzom, barbackom (szkło nie pije!), zespołom, artystom, menagmentom, redakcjom, NGOsom, Legnickiemu Centrum Kultury, przyjaciołom i gościom - wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować.

Dziękujemy Magdzie, Agacie, Bocianowi, Ingowi, za to, że tworzyli i prowadzili to miejsce przez te lata, po których mieliśmy przyjemność kontynuować tą piękną historię pod nazwą SPIŻARNIA!!!

Nie mówimy żegnajcie, mówimy DO ZOBACZENIA ...kiedyś, gdzieś, na pewno!

ADAM i WOJTEK