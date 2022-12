AURO, firma inżynierska specjalizująca się w automatyce i robotyce otrzymała wsparcie z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Firma AURO rozwija się w Legnicy od 10 lat i coraz większy udział w jej działalności przypada na systemy zrobotyzowane w oparciu o wieloosiowe manipulatory przemysłowe. Klienci otrzymują wsparcie również przy poprawie i udoskonalaniu istniejącego parku maszynowego poprzez rozbudowę i modernizację maszyn, a w szczególności poprzez kompleksową wymianę systemów sterowania czy automatyki.

– Zbliża się koniec roku, a my chcemy zamknąć go w najlepszy możliwy sposób. Cieszę się, że jeszcze w 2022 roku rozpoczynamy współpracę z legnicką firmą AURO. Od dawna powtarzam, że wydanie decyzji o wsparciu jest w pewien sposób siatką naczyń powiązanych – pozwala przedsiębiorcy realnie rozwijać swoją działalność, a to skutkuje dynamicznym rozwojem regionu. Nie ukrywam, że bardzo cieszy również fakt, że AURO opiera się na nowoczesnych technologiach, a to kierunek, w którym jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zmierzamy – mówi Przemysław Bożek, prezes LSSE.