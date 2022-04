Legnickie baseny AquaFun Legnica kandydatem w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Coroczny ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." skierowany jest dla projektantów, inwestorów i wykonawców. Zgłoszeń dokonywać można za pomocą formularza elektronicznego. Do konkursu zgłoszono kompleks zmodernizowanych basenów AquaFun Legnica. Rozpoczęło się głosowanie internetowe, które potrwa do 20 maja.

Obiekty na Dolnym Śląsku, które również biorą udział w głosowaniu to m.in. wieża widokowa w Świeradowie-Zdroju, żłobek-przedszkole w Węglińcu czy wyremontowany zabytkowy budynek Ptaszarni na terenie ZOO we Wrocławiu. Aktualnie w plebiscycie prowadzi inwestycja pn. Adaptacja budynku na Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Paszowice (1886 głosów). Na legnicki AquaFun oddano do tej pory 124 głosy.