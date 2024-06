Legnica została członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Jak na tym skorzystają legniczanie?

Legnica wystąpiła z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w 2011 roku. Teraz, za sprawą projektu uchwały przedstawionej Radzie Miejskiej Legnicy przez nowego prezydenta Macieja Kupaja, stała się ponownie członkiem DOT. Radni zdecydowaną większością głosów zagłosowali za projektem, a w konsekwencji od wtorku 4 czerwca możemy liczyć na wsparcie organizacji.

Oficjalnie! Legnica od dzisiaj jest członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. DOT będzie wspierał nas w rozwoju infrastruktury turystycznej i podnoszeniu jakości usług turystycznych w regionie. Ogromnie cieszę się na naszą współpracę! - poinformowała na Facebooku Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta.

Członkami DOT mogą być jednostki samorządu terytorialnego, podmioty z branży turystycznej, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe. Do DOT należą pobliskie gminy Jawor, Chojnów i Złotoryja. Teraz dołączy do nich Legnica. Obowiązkiem członków jest opłacanie składek. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla gmin miejskich do 50 000 mieszkańców wynosi nie mniej niż 4 600,00 zł, a od 50 000 do 100 000 mieszkańców nie mniej niż 7 700,00 zł.