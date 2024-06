Autokarem nad morze z Legnicy. Do jakich miejscowości nad Bałtykiem dojedziemy bezpośrednim autokarem i za ile?

Sezonowe połączenia autokarowe to świetna opcja dla niezmotoryzowanych mieszkańców Dolnego Śląska, którzy marzą o wyjeździe nad morze. Autokarem z Legnicy dostaniemy się do 22 popularnych nadmorskich miejscowości, takich jak m.in. Międzyzdroje, Rewal, Niechorze, Pobierowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie czy Mielno. Połączenia obsługują przewoźnicy:

Lider,

PW Max Pol

PKS Kamienna Góra.

Jedno połączenie ruszyło już od początku czerwca, pozostałe ruszą wraz z początkiem wakacji. Autokary będą kursować do końca wakacji lub nawet połowy września. Ceny wahają się od 60 do 150 złotych - w zależności od przewoźnika, terminu i miejscowości, do której chcemy dotrzeć. Najszybciej z Legnicy dojedziemy do Międzyzdrojów - już w około 5 godzin i 20 minut.

O połączeniach kolejowych z Legnicy nad morze pisaliśmy już wcześniej. Zobacz: Pociągiem nad morze z Legnicy. Do jakich miejscowości dojedziemy koleją i za ile?