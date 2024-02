Legnica: Budowa zbiorczej drogi w okolicach ulicy Okrężnej, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Zakończenie budowy zaplanowano na maj 2024 roku, powiedział nam prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Budowa zbiorczej drogi południowej w większości wygląda imponująco, jednak mieszkańcy części ulicy Okrężnej twierdzą, że od kilku miesięcy nic się nie dzieje, została rozkopana i co jakiś czas pojawiają się pracownicy, coś tam postukają a ulica wygląda cały czas tak samo od kwietnia. Mamy utrudniony dojazd do swoich posesji, a jak trochę popada deszcz, to ulica staje się rzeką, zdemontowano latarnie i kiedy zapadnie zmrok nic nie widać, dodają zbulwersowani mieszkańcy. Zamknięta została część ul. Sportowców i ul. Bystrej, a roboty mają być prowadzone na ul. Okrężnej od ul. Sosnowej do Bystrej, ulica Okrężna jest nieprzejezdna.