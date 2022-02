"Ładne rzeczy" w Legnicy. Finisaż wystawy zbiorowej, można ją zobaczyć tylko jeszcze jutro

Wystawa powstała we współpracy z Grzegorzem Niemyjskim – dziekanem Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu. Artysta zajmuje się rzeźbą, malarstwem, ceramiką, medalierstwem, ikonografią oraz działaniami plastycznymi w przestrzeni otwartej. Jest autorem rzeźb stojących na legnickim Rynku. Jak mówi: „ŁADNOŚĆ jest etapem na drodze do piękna, jest wartością estetyczną. Można powiedzieć, że pomiędzy brzydotą, a pięknem jest właśnie ładność. Ta wystawa to okazja do zatrzymania się, złapania oddechu i po prostu – oglądania”. Więcej o artystach tutaj.

UCZESTNICY WYSTAWY:

Maciej Albrzykowski, Monika Aleksandrowicz, Anna Babicka, Anna Bujak, Hubert Bujak, Paweł Czekański, Andrzej Drohomirecki, Mateusz Dworski, Karolina Freino, Katarzyna Gemborys, Ryszard Gluza, Roland Grabkowski, Magdalena Grzybowska, Janusz Jasiński, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Eugeniusz Józefowski, Małgorzata Kaczmarska, Małgorzata Kazimierczak, Radosław Keler, Mariusz Kosiba, Andrzej Kosowski, Lilianna Leń, Wojciech Małek, Christos Mandzios, Grzegorz Niemyjski, Marek Ruszkiewicz, Marek Sienkiewicz, Zbigniew Solski, Michał Staszczak, Tomasz Tomaszewski, Michał Wasiak, Maria Wrońska, Aleksander Marek Zyśko