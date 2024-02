W czwartek oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Ogród Hesperyd”. Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza

Galeria Sztuki zaprasza do „Ogrodu Herperyd”

„Ogród Hesperyd” – taki tytuł nosi nowa, jubileuszowa wystawa Małgorzaty Korenkiewicz, którą można oglądać w Galerii Ring. To nawiązanie do pięknego, lecz pilnie strzeżonego, mitologicznego miejsca, którego zachwycające bogactwo jest niedostępne dla ludzi. Artystka wykreowała własny świat na podobieństwo tego Ogrodu – pełen postaci, metafor, warstw i symboli. W czwartek 15 lutego o g. 17.00 – podczas oprowadzania kuratorskiego w Galerii Ring – będzie można poznać jego tajemnice. Wstęp wolny.

Wystawa „Ogród Hesperyd” została zrealizowana przez Galerię Sztuki w Legnicy we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz Wrocławskim Okręgiem ZPAP. Podsumowuje trzydziestolecie pracy twórczej Korenkiewicz. Zobaczymy na niej dzieła z początków kariery artystki, ale też prace najnowsze. „Fabularyzacja, narracyjność, przedstawieniowość i pewna baśniowość występująca tuż obok zwyczajnej codzienności, rodzajowość i ikonograficzność scen, a nade wszystko – szerokie i głębokie nawiązania do symbolizmu – to główne cechy twórczości ostatnich lat artystki. Wiele tu autoportretów czy stylizowanych ujęć z licznymi odwołaniami do archetypów i mitologii” – zauważa Justyna Teodorczyk we wstępie do katalogu.