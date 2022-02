Jadłodzielnia Legnica rozdała pierwsze 100 paczek "Życiowo - żywnościowych"

To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia taka akcja organizowana przez Ekipę Jadłodzielni z Ullim na czele. Dziś pos legnicką społeczną lodówką ubożsi mieszkańcy Legnicy odebrali paczki żywnościowo - pomocowe i dodatkowo dostali ciepły posiłek.

Dużo ludzi tutaj znamy, oczywiście nie da się każdego zweryfikować, zdarzają się też cwaniacy, ale ja o tym tak nie myślę. Ważne, że głodni są najedzeni. To widać, że są w potrzebie, nie weryfikujemy kto dostaje pomoc. Skoro tu przyszli to znaczy, że są głodni.

Pieniądze na tą akcję, można powiedzieć, że mamy pośrednio dzięki wiceprezydentowi Legnicy Krzysztofowi Duszkiewiczowi. Zbieraliśmy, aby wylicytować 5 godzin jego pracy na aukcji WOŚP, niestety ktoś nas przelicytował to nie było innego wyjścia, musiały pójść na inny cel charytatywny. Mówiąc zbieraliśmy, mam na myśli ekipę legnickiej Jadłodzielni, dodatkowo pomaga nam "Pan Ziemniak", fundacja ESPA oraz BPS Catering. W paczkach są rzeczy życiowe, np. mydło, papier toaletowy, oraz artykuły spożywcze. Jest to pierwsza tak duża akcja, jednak myślę, że nie ostatnia - mówi zadowolony Ulli Schäffter.