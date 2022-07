Kiedy? 23 lipca 2022 Gdzie? przed Klubem La Musica Club oraz w strefie BeachBar Co? Event pod hasłem : FIESTA LATINA & CUBANS IN TOWN! Cały trawnik jest nasz! Tego dnia będziemy się bawić zarówno w Klubie jak i na świeżym powietrzu przed Klubem ! A tego dnia specjalnie dla Was: - dookoła naszego Beach Baru piknik rodzinny latino ! - do godzin wieczornych latynoska muzyka na żywo grana na świeżym powietrzu - warsztaty z tańca latynoskiego - animacje - możliwość poznania i porozmawiania z Kubańczykami - kolorowe koktajle - najlepsze w regionie Cuba Libre XXL z Havana Club 3 Anos i Especial - najlepsze w regionie Mojito XXL z rumem Havana Club Dużo dobrej energii, dużo miejsca do wspólnej zabawy i spotkania ze znajomymi. W późnych godzinach wieczornych imprezę przeniesiemy do Klubu aby nie zakłócać spokoju okolicznym mieszkańcom . Mamy nadzieję, że tłumnie nas odwiedzicie w tym dniu ! Zapraszamy wszystkich także i przede wszystkim gości z innych krajów ! Miło będzie Was znowu spotkać w naszym Klubie !

materiały prasowe organizatorów