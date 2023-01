Nowy rockowy zespół z Dolnego Śląska wydał swoją pierwszą płytę! „Whizzkid” wymiata!

-Poznanie Łukasza jest dla nas właśnie niczym nazwa naszego zespołu "Destiny" - Przeznaczeniem ale też i szczęściem. Łukasza poznaliśmy przypadkowo, zobaczył jak dodajemy filmiki, zdjęcia jak gramy i po prostu do nas napisał. Zaproponował nagranie jednego kawałka żeby zobaczyć czy się do tego nadajemy, jak jest z naszym tempem itp. Okazało się że idzie nam dobrze. Chciałbym wspomnieć że dzięki jego życzliwości udało nam się nagrać pierwszy singiel, drugi singiel a później cały nasz album. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Wiele razy powtarzamy że jest dla nas jak taki "ojciec" zespołu, mogę również powiedzieć że Łukasz wyprowadził nas z garażu w którym graliśmy i mieliśmy próby, wprowadził nas z garażu na scenę, do publiczności, dzięki pierwszemu singlowi mogliśmy się pokazać ludziom, dzięki temu również zagraliśmy wiele koncertów m.in. w Legnicy np. w Klubie Spiżarnia czy na sali rycerskiej. Nasza znajomość z Łukaszem tak się potoczyła że nawiązaliśmy z nim współpracę, tak jak wspominałem nagraliśmy drugi singiel a później cały album. Tak wygląda historia naszych nagrań - opowiada młody rockman.