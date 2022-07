Dyrektor Teatru Modrzejewskiej kieruje mocne słowa do prezydenta Legnicy w sprawie wypowiedzenia umowy o współfinansowaniu teatru

Dyrektor teatru Jacek Głomb zwołał konferencję, podczas której donośnie wyraził swój sprzeciw wobec decyzji prezydenta, którą określił jako skandaliczną.

Powszechnie wiadomo, że Teatr nie jest ulubieńcem władz Miasta. Plotki o wypowiedzeniu przez nie umowy o współprowadzeniu Teatru pojawiały się już wiele lat temu, jeszcze na długo przed wojną, inflacją, drożyzną i pandemią, ale do tej pory zawsze na plotkach się kończyło. Tym razem jest to fakt (...). Apeluję do prezydenta: nie musimy się lubić, ale nie niszczmy kultury. Teatr to nasza wspólna perełka - powiedział Jacek Głomb.