Dom Chleba. Bajeczne miejsce na Dolnym Śląsku gdzie łączą się wszystkie kultury świata

Wiktor Urbańczyk mieszkał w Legnicy. Przez wiele lat pracował w Zakładach Mechanicznych Legmet, jednak im bardziej zbliżała się emerytura tym bardziej ciągnęło go na wieś. Jego marzeniem była uprawa prastarej odmiany orkiszu, jest to zborze, którego nie da się modyfikować genetycznie, źle znosi również nawożenie chemiczne. Udało mu się zrealizować ten plan i w 1986 roku przeprowadził się w góry. W gospodarstwie można zaopatrzyć się w świeży orkiszowy chleb, kaszę, mąkę, a nawet spróbować pierogów z ciasta na mące orkiszowej. Zobaczcie ten cudowny zakątek i jeśli będziecie w pobliżu, odwiedźcie Wiktora. Na pewno przyjmie was serdecznie i ugości po słowiańsku.