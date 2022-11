Znów ruszy remont stacji Legnica. Prace wykona wrocławska firma Dolkom

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Dolnośląskim Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocławiu na dokończenie robót związanych z przebudową stacji Legnica. Jak już informowaliśmy, w końcu czerwca PKP PLK S.A. wypowiedziały umowę dotychczasowemu wykonawcy - Grupie Fewaterm. Powodem były ogromne opóźnienia harmonogramu rozpoczętych w 2019 roku robót.

Wykonano prace za ok. 18,5 mln zł netto. Umowa z nowym wykonawca została zawarta na kwotę 30,6 mln zł.

Od lipca prowadzono inwentaryzację wykonanych już prac.

- Uprzednio, tak szybko jak to było możliwe, została zakończona inwentaryzacja prac. Do wykonania pozostało m.in. podwyższenie peronów nr 3 i nr 4 do 76 cm, modernizacja tunelu głównego, zabudowa wind na perony nr 2,3,4,5 oraz przebudowa i przeszklenie hali peronowej. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2023 r. Wówczas stacja będzie w pełni dostępna dla wszystkich podróżnych - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.S.A.