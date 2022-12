Zaplanowano budżet Legnicy na 2023 rok. Na co pójdą nasze pieniądze?

Największe wydatki:

• Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza – 247 461 438,50 zł, co stanowi 33,83% wszystkich wydatków roku 2023.

• Transport i łączność – 143 256 330,77 zł co stanowi 19% wszystkich wydatków roku 2023.

• Pomoc społeczna i rodzina – 115 209 407 zł co stanowi 15,28% wszystkich wydatków roku 2023.

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 598 919,37 zł co stanowi 7,91% wszystkich wydatków roku 2023.