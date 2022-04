Wielkanoc 2022. Godziny otwarcia marketów w Legnicy. Do której godziny można zrobić zakupy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę? Klaudia Korfanty

Wielkanoc 2022. Zakupy przedświąteczne na ostatnią chwilę? Sprawdzamy, do której godziny będzie można zrobić zakupy w marketach w Legnicy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Lidl, Biedronka, Auchan i inne. W piątek niektóre sklepy będą otwarte dłużej. W sobotę od godziny 14 będzie obowiązywał zakaz handlu, ale sporo sklepów będzie zamkniętych jeszcze wcześniej. Z kolei w niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny markety będą nieczynne. Przejdź do galerii i zobacz, do której godziny czynny będą markety w Legnicy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę - 15 i 16 kwietnia.