Warmątowice Sienkiewiczowskie to najdłuższa nazwa miejscowości na Dolnym Śląsku

Warmątowice Sienkiewiczowskie

Pierwsze pisane wzmianki o Warmątowicach pochodzą z początku XIII wieku. Wówczas były to "Warmuntovici". Rzecz jasna o Sienkiewiczu w nazwie nie mogło być wtedy mowy. Lata mijały, a wieś była we władaniu rodzin niemieckich, czeskich i polskich. W XIX wieku właścicielem był ród von Olszewskich. Sam ród pochodził z Podlasia, ale przez wieki jego członkowie ulegli zniemczeniu i nie przyznawali się do swoich polskich korzeni. Do czasu. Baron Alfred von Olszewski był dumny ze swojego pochodzenia. Jak sam przyznał impulsem do tego była... Trylogia Henryka Sienkiewicza.

Patriotyczny impuls, którego doświadczył baron wywarł na nim takie wrażenie, że przed swoją śmiercią spisał osobliwy testament. Dotyczył on dzieci barona. Żeby odziedziczyć po nim majątek musiały spełnić cały szereg warunków

- Po pierwsze miały (do trzydziestego roku życia) zdać egzamin z języka polskiego i historii Polski. Po drugie – miały wstąpić w związki małżeńskie z osobami polskiej narodowości. Jeśliby tych warunków nie spełniły, pałac i majątek miał przejść na… Henryka Sienkiewicza! - informuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna.