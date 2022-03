Wandale zniszczyli groby na Cmentarzu Żydowskim w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Kilkanaście grobów zostało zniszczonych dzisiejszej nocy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Wandale zniszczyli groby, powywracali i porozbijali zabytkowe macewy. Anna Lazarek przewodnicząca legnickiej Gminy Żydowskiej jest zszokowana aktem wandalizmu, nie mam pojęcia kto to mógł to zrobić, pojawiły się jakieś dziwne znaki na murach, może to jakaś sekta? zastanawia się Anna Lazarek. Straty są ogromne, nie jestem wstanie nawet ich wycenić, przecież to zabytkowy cmentarz, dodała pani przewodnicząca. Policja prowadzi śledztwo.