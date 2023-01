W pociągu wszy trzymały się za ręce. Wspomnienia legniczanki Zofii Kott repatriowanej do Polski w 1946 roku

- Pod koniec wojny banderowcy przyszli do mamy i pukają, ja chciałam otworzyć ale mama mi nie pozwoliła i poszła sama. Powiedzieli, jej, że chcą zostawić na przechowanie dwa worki zboża u niej. Ona mówi: "Chłopcy znam was od dziecka wiecie, że tak nie można, ja mam małe dzieci, po co mnie narażacie?". Jednak pod presją mama zgodziła się na krótkie przechowanie, bo bała się, że nas pozabijają, oni jednak stwierdzili, że "zawtra prijdiom i zabiorom". Na drugi dzień w naszym domu pojawili się radzieccy żołnierze z karabinami i zapytali mamę czy przyjęła zboże od Ukraińców. Mama na początku zapierała się, że nie, nic takiego nie miało miejsca, ale oni wyciągnęli kwit, z donosem od banderowców, że je przyjęła i podpisała. Wtedy mama się przyznała. Radziecki żołnierz powiedział jej, że za to zostaje zesłana na Syberię - mówi ze łzami w oczach pani Zofia.