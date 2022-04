W Legnicy powstanie Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego. Będzie to pierwsza tego typu szkoła w Polsce

Niepubliczna Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego zostanie uruchomiona w Zamku Piastowskim w Legnicy. Funkcjonować będzie od września 2022 roku. Rekrutacja rusza lada dzień. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami instruktorskimi.

To będzie wyjątkowa szkoła. Szkoła, która będzie przygotowywać do służby dla ojczyzny, ale również otwierać szerokie horyzonty zawodowe w przeróżnych obszarach życia cywilnego i wojskowego. Coś takiego jak nieposiadanie wojska we współczesnym świecie nie ma racji bytu. Historia trwa i ta szkoła będzie budować siłę i moc w społeczeństwie - mówił podczas konferencji prasowej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.