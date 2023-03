W Kunicach już od dzisiaj rozpoczyna się świętowanie Dnia Kobiet potrwa prawie cały miesiąc!

Rokrocznie z okazji Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach wraz z zaangażowanymi mężczyznami z gminy Kunice przygotowuje specjalne wydarzenia. Koncerty, występy kabaretu, stand up, spektakle, konkursy czy inne imprezy dedykowane dla Pań to atrakcje, które rozpoczną się już 3 marca.

Na główne wydarzenie zapraszają 10 marca, o godz.19.00 do sali widowiskowo-sportowej w Spalonej Wójt Gminy Kunice oraz GOKiS Kunice. W programie dla Pań przygotowano występ Kabaretu Grupa Rafała Kmity z programem „Aj waj…, czyli historie z cynamonem”. To na poły kabaretowy, na poły teatralny spektakl osnuty na motywach kultury żydowskiej. Na starym strychu aktorzy z porzuconych przed laty przedmiotów wyczarowują raz śpiewane, to znowu mówione opowieści. Piosenki przeplatają się z komicznymi scenkami i monologami. Na scenie pojawia się galeria barwnych typów ludzkich. Dialogi i monologi tych różnorodnych postaci oraz ich piosenki zostały ujęte w serię dowcipnych scen, dopełnianych błyskotliwymi pomysłami inscenizacyjnymi. Wszystkie teksty są zilustrowane niezwykłą muzyką Bolesława Rawskiego – raz pogodną i dowcipną, raz melancholijną i bardzo osobistą. „Aj waj!... czyli historie z cynamonem” to dwie godziny żydowskiego humoru najwyższej klasy.

11 marca o godz. 18.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach zaprasza na stand up Piotrka Plewy, który w programem „Wyznania komika” rozśmieszy kobiety do łez. Dzień Kobiet w Kunicach zapowiada się bardzo ciekawie.

12 marca, godz.17.00 – WOK Jaśkowice Legnickie –to koncert dedykowany płci pięknej „Taki ze mnie zimny drań”. Piosenki Eugeniusza Bodo w hollywoodzkim stylu zaśpiewa Krzysztof Bigaj.

4 marca o godz. 18.00 - WOK Pątnów zaprasza na „Babski Wieczór w Pątnowie Legnickim” z Michałem Pałubskim w roli głównej z najnowszym programem znanego wszystkim standupera. Program "Kaliber 44" to próba rozwiązania zagadek: Czy jest sens biec za światem? Kiedy można powiedzieć "za moich czasów"? I najważniejsze… Czy już czas na karmienie? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Michał Pałubski jest zabawny i szczery, bo kalendarz nieubłaganie pokazuje mu liczbę czterdzieści i cztery. Czy Panie pomogą znaleźć artyście odpowiedzi? Czas pokaże.

W wielu miejscowościach odbędą się spotkania kobiet zainicjowane przez same panie, radnych, sołtysów i rad sołeckich, które na stałe wpisały się w tradycję miejscowości. 3 marca o godz. 18.00 w WOK Rosochata odbędzie się wieczór kobiet, a podczas niego konkursy, poczęstunek i dobra zabawa, którą poprowadzi Jan Łukasz. Podobne wydarzenie 4 marca o godzinie 18.00 zaplanowano w WOK Grzybiany – to integracyjne spotkanie Kobiet w Grzybianach. 11 marca również o godzinie 18.00 WOK Szczytniki nad Kaczawą odbędzie się „Hollywoodzki Dzień Kobiet”. Na czerwonym dywanie pojawi się niejedna gwiazda, ale przede wszystkim będzie to podsumowanie w humorystycznej formie kolejnego roku działalności KGW Szczytniczanki przy smakowitych przekąskach i dobrej muzyce. 17 marca w WOK Ziemnice nastąpi finał obchodów święta kobiet w gminie Kunice

Od 1989 r. Dzień Kobiet stracił swój komunistyczny wydźwięk. Tradycja przetrwała, a święto obchodzone jest w znacznie korzystniejszej atmosferze, bez politycznych odniesień i obowiązkowych akademii. Panie chcą się spotykać we własnym gronie i wiele spośród wydarzeń to inicjatywy oddolne, a że mężczyźni w gminie Kunice doceniają płeć piękną cały rok, a Dzień Kobiet traktują wyjątkowo, to stwarzają im okazję do wspaniałych przeżyć na wysokim poziomie kulturalnym.

źródło GOKIS Kunice