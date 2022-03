Uczeń Szkoły Muzycznej w Legnicy zachwycił jurorów programu The Voice Kids! Piotrek Pączkowski zaśpiewał aż dwa utwory

Jurorzy programu, Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron byli pod wrażeniem ogromnego talentu 13-latka. To, co wydarzyło się na scenie podczas jego występu nie zdarza się często. Ten odcinek zdecydowanie należał do Piotrka Pączkowskiego.

Piotrek na przesłuchaniu zaśpiewał aż dwie piosenki. Jego wykonanie przeboju „Story of my life” zespołu One Direction tak zachwyciło jurorów, że poprosili go o zaśpiewanie jeszcze jednej piosenki. Nasz reprezentant, który uczy się w klasie fortepianu, zagrał na pianinie i zaśpiewał „Someone You Loved” Lewisa Capaldiego.

Piotrek ma 13 lat i chodzi do Zespołu Szkół Muzycznych II Stopnia w Legnicy do klasy fortepianu, dodatkowo uczęszcza do szkoły Broadway Musical School we Wrocławiu. Jego drugą pasją jest gra w piłkę nożną.