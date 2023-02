Trwają obrady jury trzeciej edycji konkursu „Szkic ma moc” w Legnicy, zdjęcia

Trzecia edycja zaskoczyła organizatorów dużą ilością zgłoszeń – jest ich 436. Dla porównania – w pierwszej edycji konkursu startowało 200 osób, w drugiej – 220” – powiedziała nam Paulina Maciejewska z Satyrykonu.

Jury w trakcie sobotnich obrad wybierze prace do pokonkursowej wystawy, którą będzie można obejrzeć od czerwca do sierpnia w legnickiej Galerii Ring. Zostaną także przyznane regulaminowe nagrody: złoty, srebrny i brązowy medal oraz dwa równorzędne wyróżnienia. Wyniki konkursu pojawią się w godzinach wieczornych na stronie www.satyrykon.pl

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Szkic ma moc” odbędzie się podczas otwarcia Satyrykonu – 16 czerwca.

Jury obraduje w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Broda

Rysownik, ilustrator, pedagog, wykładowca wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego lalki i maski z przedmiotów codziennego użytku można było oglądać w autorskim programie „Zrób sobie gębę” w TVP i w niemieckiej wersji „Ulicy Sezamkowej”. Zilustrował m.in. pierwszą książkę wydawnictwa Format – „Puszkę cacuszko” Lecha Janerki. Laureat licznych nagród, m.in. za ilustracje do Przygód przyrody Zbigniewa Macheja w konkursie Książka Roku 2008 Polskiej Sekcji IBBY oraz za rysunki satyryczne (ośmiokrotny laureat Międzynarodowej Wystawy Satyrykon, w tym Grand Prix). W autobiograficznym komiksie „Coś pan zmalował” opisał edukację plastyczną w Polsce, a w satyrycznej rubryce „Brodaway” w tygodniku Wprost pokazywał, jak zrobić Jarosława Kaczyńskiego z ręcznika i Donalda Trumpa z siatki na warzywa. W ulicznej galerii Szewska Pasja we Wrocławiu jako kurator zorganizował 60 wystaw plakacistów i ilustratorów, a w „Captains of Illustration. 100 Years of Children's Books from Poland” znajdziecie kilkanaście jego tekstów o polskiej ilustracji dla dzieci. W najnowszej książce „Bookface” – jakby nie wystarczyło mu podszywanie się pod celebrytów i starych mistrzów – wciela się w klasyków literatury w mediach społecznościowych.

Członkowie:

Agnieszka Srokosz

Laureatka drugiej edycji konkursu „Szkic ma moc”. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2008-2018 wykładowczyni na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. Obecnie dydaktyczka w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, gdzie uczy rysunku architektonicznego, projektowania kompozycyjnego oraz zagadnień związanych z kolorem. Dwukrotna laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu konkursów malarskich, ilustratorskich oraz graficznych (głównie plakatów) w kraju i za granicą. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za zagranicą. Czynnie zajmuje się projektowaniem plakatów, ilustracją i malarstwem.

Anita Wincencjusz-Patyna

Historyczka i krytyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Autorka wielu książek oraz licznych artykułów. Członkini Rady Naukowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje z Biennale Ilustracji w Bratysławie, Galerią Miejską we Wrocławiu, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Bunkrem Sztuki w Krakowie oraz innymi instytucjami kultury. Członkini Polskiej Sekcji IBBY. Przewodnicząca jury ogólnopolskiego konkursu „Dobre Strony” we Wrocławiu; członkini jury ogólnopolskiego konkursu „Książka Roku” w sekcji graficznej oraz międzynarodowego Quadriennale Książki Obrazkowej „Picture Story” w Rydze (Łotwa). Kuratorka wystaw sztuki ilustracji książkowej i sztuki współczesnej.