Tego dnia 682 lata temu legnicka katedra stała się kościołem

Gdy 8 kwietnia 1341 roku w Nysie w gorączce swój żywot kończył biskup wrocławski Nanker, na pewno w najśmielszych snach nie mógł przypuszczać, że oto poświęcony kilkanaście tygodni wcześniej kamienny kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy zostanie kiedyś katedrą.

Historia zarówno biskupa Nankera jak i budowy legnickiego kościoła farnego są niezwykłymi odbiciami epoki, w której przyszło im zaistnieć. Szybka kariera księdza rodem z Bytomia (z odbytymi studiami w Bolonii) wyniosła go na tron biskupi w Krakowie. Wówczas, obok Gniezna, była to najważniejsza stolica biskupa w Królestwie Polskim. Po 6 latach rządów został poproszony przez króla Władysława Łokietka o przyjęcie tytułu biskupa wrocławskiego i objęcie rządów nad Kościołem na Śląsku. W tamtym czasie trwał ogromny konflikt pomiędzy kapitułą wrocławską a królem Czech (panującym wówczas nad Śląskiem) o wybór nowego biskupa. Poprzedni zmarł 7 lat wcześniej a ciągle nie mogło dojść do porozumienia. Wówczas na scenie pojawił się król Polski, który zaproponował papieżowi Janowi XXII kandydaturę biskupa Nanera. Papież ofertę przyjął i tak Nanker pojawił się we Wrocławiu.