Spółka Thermofin Poland zainwestuje ponad 46 mln zł w rozbudowę zakładu w Złotoryi. Będą nowe miejsca pracy

LSSE wydała nową decyzję o wsparciu – zakład Thermofin Poland w Złotoryi zostanie rozbudowany

Niedawno w siedzibie LSSE uroczyście wręczono decyzję o wsparciu, która uprawnia inwestora do skorzystania z dużych zwolnień w podatku. Thermofin Poland, bo o nim mowa, zajmuje się produkcją wymienników ciepła do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Na niemieckim rynku istnieje już od 20 lat, a w Polsce od 4 lat. Początkowo miał być to mały oddział w Złotoryi na kilkanaście osób. Z czasem okazało się, że miejsce ma znacznie lepszy potencjał. Przedsiębiorstwo rozrosło się do dużo większych rozmiarów, dlatego złożyło kolejny wniosek w sprawie wsparcia.