Solidarni z Ukrainą. Koncert na legnickim rynku (03.03) Anna Ickiewicz

Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu nie powinna pozostawić nikogo obojętnym na to co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nasi sąsiedzi to niezwykle mężny i odważny naród, który pomimo swojej trudnej sytuacji geopolitycznej wzbudza swoją postawą szacunek i podziw całego świata.