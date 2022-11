Pozycjonowanie - dlaczego warto inwestować w wysokie pozycje w Google?

Aby firma zaistniała w Internecie, musi być widoczna w Google, czyli zajmować wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Dlaczego? Prawie każdy internauta w Polsce korzysta z różnych usług Google. Niestety, by zająć wysoką pozycję, nie wystarczy założyć strony czy sklepu w sieci. Należy wdrożyć również pozycjonowanie stron.

Często czytasz w poradnikach, że pozycjonowanie umieszcza wysoko firmę w wynikach wyszukiwania. Inaczej ujmując, buduje wysoką pozycję w wyszukiwarce Google. Jednak jest to tylko „wierzchołek góry lodowej” korzyści, jakie SEO oferuje biznesowi. Poza wysoką pozycją Twoja marka staje się rozpoznawalna. Do tego Twoje produkty czy usługi promowane na stronie docierają do Twoich potencjalnych klientów, a nie zupełnie przypadkowych osób.

W ten sposób budujesz silną markę w regionie czy w ogólnokrajowej sieci. Oczywiście będzie ona również konkurencyjna. Z czasem zajmie lepsze pozycje, wygeneruje większy ruch klientów czy osiągnie wyższą sprzedaż od wielu firm Twoich oponentów. Sprawdź zatem, jak działa pozycjonowanie i dlaczego jest tak skuteczne.