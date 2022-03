Podpisano umowę z wykonawcą na III etap budowy zbiorczej drogi południowej w Legnicy Anna Ickiewicz

Wczoraj (29 marca) w Urzędzie Miasta podpisana została umowa z wykonawcą III etapu budowy zbiorczej drogi południowej od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja drogowa w naszym mieście. Przypomnijmy, że przetarg na tę inwestycję wygrało Konsorcjum firm Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner). To był drugi przetarg. Zwycięskie konsorcjum zaoferowało 88 mln 696 tys. zł.