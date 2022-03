Nowe wydanie "Panoramy Legnickiej" już w kioskach [22.03.2022] Grzegorz Chmielowski

W tygodniku wiele ciekawych tematów: Do punktu pomocy dla uchodźców na ul. Złotoryjskiej zgłasza się wiele osób po żywność i wyprawki szkolne, ale półki świeca pustkami. Wolontariusze apelują o przynoszenie darów! W ręce policji wpadł legniczanin, który okradał nagrobki na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej z mosiężnych krzyży i innych elementów. Przedsiębiorcy szukają pracowników i oferują etat za ponad 4 tys. zł brutto. Prezentujemy konkretne oferty. Legnicka fotografka zaprosiła na sesję fotograficzną młoda Ukrainkę. Prace nagrodzone w Satyrykonie 2022. Gdzie za darmo wypożyczysz sprzęt rehabilitacyjny. Miedź Legnica po drodze do Esktraklasy spotkała się z Koroną Kielce. Jak to się dzieje, że kraj bez toru saneczkowego ma jednak olimpijczyka w tej dyscyplinie? Poza tym krzyżówka i program TV. Zapraszamy do lektury!